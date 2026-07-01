Calciomercato Napoli, via Beukema? Offerte dall'Arabia

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L’Al Hilal ha chiesto informazioni per Sam Beukema, difensore centrale del Napoli. Il club saudita ha avviato un primo sondaggio esplorativo per il giocatore olandese, arrivato in azzurro dal Bologna la scorsa estate. Lo fa sapere il giornalista Nicolò Schira su X. Al momento non risultano offerte ufficiali sul tavolo, ma l’interesse della società araba conferma la strategia di rafforzamento con profili già affermati in Europa.

Il Napoli valuta il futuro del difensore

Il centrale classe 1998 è stato acquistato dal Napoli per circa 30 milioni di euro dal Bologna, con un contratto a lungo termine e un investimento importante da parte del club partenopeo. L’interesse dell’Al Hilal, che negli ultimi anni ha puntato diversi giocatori europei di alto livello, si inserisce in un contesto di mercato sempre più aggressivo da parte dei club sauditi. Tuttavia, la posizione del Napoli resta chiara: il difensore è considerato centrale nel progetto tecnico.