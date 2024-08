Gli ultimi due colpi, Relevo: "Gilmour non è saltato, Conte vuole assolutamente un quinto"

La trattativa per Dina Ebimbe per adesso è ferma, l’Eintracht Francoforte è restio a darlo alle condizioni del Napoli. Quella per Billy Gilmour ancora stand-by ma non è morta, riferisce su X il giornalista di Relevo Matteo Moretto.

L'esperto di mercato rispondendo ad un utente sul social risponde: "Conte vuole assolutamente un quinto. Per Gilmour ti dico, non é saltata".