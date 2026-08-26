Sfuma Lang-Galatasaray! I turchi hanno l'accordo col Milan per Leao: le cifre

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Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Rafael Leao. Come raccontato nelle scorse ore, il club turco ha accelerato con decisione per l'attaccante portoghese, tanto da incontrare a Milano la dirigenza rossonera per chiudere l'operazione. Restano da definire solo gli ultimi dettagli, legati soprattutto alla volontà del giocatore di accettare o meno questa destinazione.

I dettagli economici: operazione da 45 milioni più bonus

L'affare tra Milan e Galatasaray si aggira - secondo Sky Sport - sui 45 milioni di euro più bonus. Una cifra importante, che testimonia la determinazione del club turco nel voler regalare al proprio tecnico un colpo di assoluto livello per l'attacco. Destinata a sfumare quindi la pista Lang, nome alternativo per i turchi.

L'offerta del Galatasaray a Leao: 10 milioni più bonus facili

Sul fronte personale, il Galatasaray ha messo sul piatto un'offerta da 10 milioni di euro più 2 di bonus, considerati facilmente raggiungibili, per convincere Leao a dire sì al trasferimento. Nelle prossime ore il club turco attende la risposta dell'attaccante rossonero per poter formalizzare definitivamente l'accordo. L'intesa tra le due società è dunque cosa fatta: ora tutto è nelle mani di Leao, che dovrà decidere se accettare la corte del club turco.