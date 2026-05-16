Tmw - Idea Tare-Napoli, ma Manna è blindato da ADL e può rinnovare
La posizione di Igli Tare all’interno del Milan resta da tempo in bilico, con una situazione mai realmente consolidata. Il ds ex Lazio potrebbe partire ed essere dunque coinvolto nel valzer dei ds. In questo intreccio di movimenti e possibili cambi, Tare rimane un profilo che potrebbe rientrare in gioco, soprattutto nell’ottica di un eventuale approdo al Napoli. L’ipotesi si aprirebbe qualora Giovanni Manna dovesse lasciare il club azzurro, uno scenario che al momento appare complesso.
Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, infatti, continua a chiedere un corrispettivo economico per liberare il proprio direttore sportivo, rendendo l’operazione tutt’altro che semplice. Anzi da tempo si parla di rinnovo per Manna che dunque salvo sorprese resterà in azzurro. In questo contesto, comunque, il futuro di Tare resta strettamente legato ai movimenti incrociati tra Milan, Roma e soprattutto Napoli. Lo riferisce Tmw.
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