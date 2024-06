Rai - Buongiorno costa troppo, ADL dà l’ok per chiudere Hermoso: la situazione

Il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato a RaiNews24 aggiorna la situazione relativa al mercato del Napoli dopo l'annuncio di Conte

Il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato a RaiNews24 aggiorna la situazione relativa al mercato del Napoli dopo l'annuncio di Conte: "Due giorni di meeting per costruire e definire il nuovo Napoli. Priorità al difensore centrale. Buongiorno costa tanto e Cairo per ora non accetta contropartite (Ostigard e Simeone). Il ds Manna e Conte hanno un piano alternativo che non porta a Demiral, Theate o Perez.

Ieri e stamattina i due si sono soffermarti sul profilo di Mario Hermoso che è in regime di svincolo dopo l'addio all'Atletico Madrid. Costa meno di Buongiorno ma vanta esperienza internazionale e sa giocare anche da esterno mancino difensivo. De Laurentiis ha dato il via libera. Si può dare inizio alla trattativa con l'entourage. Se non chiederà la luna sulle commissioni, l'affare potrà andare in porto".