Sky - Neres, si chiude! Napoli-Benfica già ai documenti: accordo trovato a 28mln

vedi letture

Dopo il no del Chelsea all'addio di Lukaku per circa 30mln di euro, il Napoli ieri ha sciolto le riserve per garantire a Conte almeno un altro giocatore offensivo prima di provare a concludere la staffetta Lukaku-Osimhen. Il club azzurro ha rotto gli indugi trovando l'accordo col Benfica per David Neres. L'obiettivo dei due club è quello di formalizzare il trasferimento dopo la partita del Benfica di domani (a cui non dovrebbe prendere parte)

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, i due club ora stanno preparando i documenti in modo da formalizzare l'affare che dovrebbe concludersi per circa 28mln di euro, bonus inclusi, dunque appena sotto i 30mln di euro che chiedevano i portoghesi nelle scorse settimane per dare l'ok all'addio del brasiliano.