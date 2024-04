Tmw - Zaniolo, è già duello con la Juve: Giuntoli lo voleva portare al Napoli

Nicolò Zaniolo sarà uno dei grandi pezzi pregiati in vista della prossima estate

Nicolò Zaniolo sarà uno dei grandi pezzi pregiati in vista della prossima estate. Adesso in prestito all'Aston Villa, farà rientro in Turchia al Galatasaray che è proprietario del cartellino. Ma sull'ex giocatore di Inter e Roma c'è la fila nel campionato italiano e, proprio su suggerimento del ct della Nazionale azzurra, Luciano Spalletti, il ritorno in Serie A sarebbe possibile a giugno.

Zaniolo è un giocatore che a Giovanni Manna, attualmente alla Juventus e prossimo direttore sportivo del Napoli, è sempre piaciuto. Per questo contatti e sondaggi per un futuro eventuale del giocatore del Gala inizieranno presto. Intrecci e incroci. Cristiano Giuntoli, dalla scorsa estate uomo mercato bianconero, aveva trattato Zaniolo proprio ai tempi del Napoli e adesso sarebbe tornato a chiedere informazioni in vista dell'estate. Lo riporta Tuttomercatoweb.