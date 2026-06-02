Torna di moda Garnacho? Il Chelsea lo metterà sul mercato e lo proporrà anche al Napoli

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Il Chelsea sta valutando la cessione di Alejandro Garnacho appena un anno dopo il suo acquisto per 40 milioni di sterline.

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul mercato Alejandro Garnacho appena una stagione dopo averlo acquistato per circa 40 milioni di sterline. Il club londinese, infatti, avrebbe deciso di non puntare più sull’esterno offensivo argentino per il futuro e starebbe valutando di offrirlo ad altre società già nella prossima finestra di mercato. L’esperienza del ventunenne a Stamford Bridge si è rivelata finora al di sotto delle aspettative, con difficoltà evidenti nell’inserimento nelle rotazioni dei diversi allenatori succedutisi in panchina e un rendimento complessivo piuttosto deludente.

Una stagione negativa e l’ipotesi Napoli tra le possibili destinazioni

Il primo anno di Garnacho al Chelsea ha confermato le difficoltà del giocatore: appena una rete in 24 presenze complessive in Premier League e mai una reale continuità da titolare. Nonostante ciò, la dirigenza dei Blues confiderebbe ancora di poter recuperare gran parte dell’investimento effettuato la scorsa estate, anche se la cessione potrebbe richiedere tempi non brevi e un’attenta strategia di mercato. Tra le possibili destinazioni figura anche il Napoli, club che già in passato aveva mostrato interesse per l’argentino prima che il Chelsea riuscisse a chiudere l’operazione. Il giocatore verrebbe quindi proposto a diversi club europei, con gli azzurri pronti a monitorare l’evoluzione della situazione.