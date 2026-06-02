Flop Di Gregorio, la Juventus cerca un nuovo portiere: in lista c’è anche Meret

vedi letture

Michele Di Gregorio non ha convinto e il club bianconero valuta diversi profili, con Emiliano “Dibu” Martinez in pole position.

La Juventus sta valutando una serie di cambiamenti in vista della prossima stagione e tra le priorità figura senza dubbio il ruolo del portiere. Michele Di Gregorio, infatti, non avrebbe convinto pienamente la dirigenza e lo staff tecnico, dopo una stagione complicata in cui è spesso finito al centro delle critiche dei tifosi. Anche Luciano Spalletti, in più di un’occasione, avrebbe preferito affidarsi a Mattia Perin, segnale di una fiducia non sempre piena nei confronti dell’ex Monza. Per questo motivo il tecnico bianconero avrebbe chiesto un intervento sul mercato per rinforzare il reparto, con il sogno Alisson del Liverpool che però appare ormai difficile da raggiungere. In cima alla lista, al momento, ci sarebbe Emiliano “Dibu” Martinez, reduce dal successo in Europa League con l’Aston Villa.

Le alternative: Vicario e Meret nel mirino della Juventus

Il portiere argentino non è però l’unico nome monitorato dalla dirigenza bianconera. Come riportato da Sportmediaset, tra le possibili alternative figurano anche Guglielmo Vicario e Alex Meret. Il primo, attualmente al Tottenham, avrebbe perso parte del suo status da titolare inamovibile e potrebbe valutare un ritorno in Serie A. Il secondo, invece, arriva da una stagione complessa, segnata da qualche infortunio e da un rendimento altalenante nel confronto interno con Vanja Milinković-Savić, situazione che potrebbe spingerlo a cambiare aria. Inoltre, Spalletti conosce molto bene Meret, con cui ha condiviso l’esperienza dello Scudetto vinto nel 2023 con il Napoli, un dettaglio che potrebbe favorirne la candidatura in caso di apertura da parte del club azzurro.