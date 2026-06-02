Gila in scadenza, la Lazio fa muro! Sky: “Il Napoli può prenderlo anche a zero fra un anno”
Il Napoli mantiene vivo l’interesse per Mario Gila, difensore della Lazio che continua a essere seguito con attenzione in vista dei prossimi sviluppi di mercato. Il club biancoceleste, però, non ha alcuna intenzione di privarsene nell’immediato, nonostante il contratto in scadenza. La situazione resta quindi aperta e strettamente legata alle prossime mosse del giocatore e della società.
Il nodo contratto e lo scenario a parametro zero
Il punto decisivo, riferisce Sky Sport, sarà capire se lo spagnolo deciderà di forzare la mano per ottenere la cessione già nella prossima sessione estiva oppure se preferirà restare alla Lazio fino alla naturale scadenza dell’accordo. In quest’ultimo caso, il Napoli potrebbe inserirsi con forza e provare a chiudere il colpo a parametro zero tra un anno, trasformando l’attesa in un possibile vantaggio strategico sul mercato.
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