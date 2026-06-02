Calciomercato Napoli, spunta Fernandes per il centrocampo: maxi-richiesta del West Ham

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Reduce da una stagione positiva nonostante la retrocessione del club, è finito nel mirino di diversi top club europei. Valutazione tra i 50 e i 60 milioni.

Il Napoli ha messo nel mirino Mateus Fernandes, giovane centrocampista portoghese del West Ham, considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo in vista del calciomercato estivo. Il classe 2004, 21 anni, è finito al centro delle attenzioni internazionali dopo la retrocessione degli Hammers in Championship, nonostante un rendimento individuale più che positivo. Secondo quanto riportato da Caught Offside, sul giocatore non c’è soltanto il club azzurro: Manchester United, Arsenal, PSG e Atlético Madrid seguono infatti con grande interesse la sua evoluzione.

Un talento in crescita e una valutazione che complica la trattativa

Nato a Olhão il 10 luglio 2004, Fernandes è cresciuto nello Sporting CP prima di affermarsi all’Estoril nella stagione 2023/24, esperienza che gli ha permesso di compiere il salto in Premier League. Il West Ham aveva investito circa 44 milioni di euro per acquistarlo, puntando forte sulle sue qualità tecniche e sulla sua crescita futura. Nell’ultima stagione il centrocampista ha chiuso con 5 gol e 5 assist, numeri che hanno ulteriormente attirato l’attenzione delle big europee.

Nodo economico e concorrenza spietata per il centrocampista

La trattativa, tuttavia, si preannuncia tutt’altro che semplice. Il club inglese avrebbe infatti fissato il prezzo tra i 50 e i 60 milioni di euro, una valutazione elevata ma coerente con la volontà di massimizzare una possibile plusvalenza dopo la retrocessione. Una cifra che potrebbe rallentare l’assalto di diversi pretendenti, anche se il Manchester United sembra al momento in vantaggio, alla ricerca di un possibile erede del connazionale Bruno Fernandes. Anche Arsenal e PSG restano alla finestra: il club parigino potrebbe contare sui rapporti privilegiati con l’entourage del giocatore, gestito da Jorge Mendes. Il Napoli, dal canto suo, dovrà inserirsi in una concorrenza di altissimo livello per trasformare l’interesse iniziale in una reale operazione di mercato.