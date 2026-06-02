Altra chance per Lang, il Napoli vuole rilanciarlo: toccherà ad Allegri tirarne fuori il meglio
Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri non ripartirà esclusivamente dal mercato in entrata, ma anche dalle valutazioni sui calciatori rientrati dai prestiti. Tra questi figura Noa Lang, acquistato dal club per circa 30 milioni di euro e reduce da sei mesi in prestito in Turchia con la maglia del Galatasaray, esperienza culminata con la vittoria del campionato. L’esterno offensivo rappresenta uno dei profili su cui la società intende lavorare per costruire le basi del nuovo ciclo tecnico.
Il piano del Napoli: fiducia ad Allegri per rilanciare Noa Lang
Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, il Napoli avrebbe intenzione di puntare con decisione sul rilancio dell’ex PSV Eindhoven, considerato ancora un elemento su cui investire per il presente e per il futuro. Di recente il giocatore ha anche cambiato procuratore, affidandosi ad Ali Barat, ma al momento questa scelta non sarebbe legata a un possibile trasferimento. Anzi, nelle intenzioni del club azzurro, Lang resterà al centro del progetto e sarà compito di Massimiliano Allegri valorizzarne le qualità e inserirlo nel nuovo sistema di gioco.
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