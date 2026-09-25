Icardi al Napoli? Arriva la precisazione di Scotto: "Ecco cosa mi risulta"
Mauro Icardi torna a essere accostato al Napoli, una suggestione che continua a stuzzicare la fantasia dei tifosi azzurri. Il nome dell’attaccante argentino, apprezzato per le sue qualità tecniche, è riemerso nelle ultime settimane. Tuttavia, secondo quanto riferito dal giornalista Giovanni Scotto sui social, il club partenopeo non sarebbe intenzionato a puntare sull’ex centravanti dell’Inter. Dopo una rapida verifica, infatti, non emergerebbe la volontà della società di avviare un’operazione di questo tipo.
Napoli, a gennaio si cerca un rinforzo in attacco
Il Napoli avrebbe comunque intenzione di intervenire nel reparto offensivo durante la sessione invernale, con l’obiettivo di correggere alcune scelte effettuate nella scorsa estate. L’eventuale rinforzo, però, non dovrebbe essere un giocatore svincolato né tantomeno Icardi. Alla base della scelta ci sarebbero diversi fattori, a partire dall’ingaggio elevato dell’argentino. Secondo Scotto, inoltre, il club nutrirebbe dubbi sulle sue condizioni fisiche e sulla compatibilità della sua età con i parametri societari.
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