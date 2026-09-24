Fabian, il PSG l’ha preso dal Napoli per fare uno sgarbo al Real: il retroscena di Ghoulam

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Faouzi Ghoulam ha raccontato un curioso retroscena sul passaggio di Fabian Ruiz dal Napoli al PSG, legato secondo l’ex azzurro all’interesse del Real.

Il trasferimento di Fabian Ruiz dal Napoli al Paris Saint-Germain sarebbe stato legato anche a una particolare dinamica di mercato con il Real Madrid. A raccontarla è Faouzi Ghoulam, ex terzino azzurro, che in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport ha svelato un retroscena sull’addio del centrocampista spagnolo al Napoli. Secondo l'algerino, Fabian era finito nel mirino del Real Madrid, ma il PSG avrebbe deciso di anticipare i tempi proprio per impedire ai Blancos di acquistarlo.

Ghoulam: “Si sono ritrovati in casa il miglior centrocampista del campo”

Ghoulam ha ricostruito così la vicenda: “Fabian stava al Napoli, Ancelotti lo voleva riportare al Real Madrid. Mancava un anno di contratto, quindi poteva andare via a parametro zero. Il Real Madrid in quel momento non poteva fare trasferimenti perché stavano cercando di prendere Mbappé prima che rinnovasse col PSG. Il PSG, sapendo che il Real voleva Fabian, lo ha preso prima che il Real facesse la mossa. Se guardi gli inizi di Fabian al PSG, non giocava, perché non lo volevano, l'avevano preso per fare un torto al Real Madrid. Poi si sono ritrovati in casa il miglior centrocampista del campo. Se Ancelotti lo vuole a tutti i costi, c'è un motivo”.