Occhio a gennaio, Schira: "Lang, Lucca, Neres, Anguissa: ci può essere mini-rivoluzione"

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Nicolò Schira, giornalista, ha parlato del lavoro di Allegri al Napoli su Youtube: "Mi risulta che Allegri e Manna stiano già pensando a gennaio per cercare di mettere dentro 2-3 tasselli vendendo qualcuno come Lang e Lucca e poi va seguita la situazione di Neres mentre De Bruyne va a scadenza e Anguissa ha chiesto 6 milioni e per ora non rinnova. Quindi ci può essere anche una mini rivoluzione invernale. Gabriel Jesus? Allegri lo voleva e Manna ci ha provato ma i soldi che ha preso dal Barcellona nessuno avrebbe potuto darglieli.

Io so che anche De Laurentiis avrebbe fatto uno sforzo ma con lo stipendio di Lukaku, 6 milioni, ma non 9 come poi ha fatto il Barcellona. Anche perché a differenza di Lukaku, il brasiliano avrebbe chiesto un triennale".