Alisson un affare anche per l'ingaggio: cifra decisamente bassa

vedi letture

Alisson Santos show. Ora tutti parlano di lui. Arrivato in Serie A nel mercato di gennaio, l'ex Sporting CP ha quasi già pareggiato il bottino di marcature ottenuto nella prima parte di stagione, chiusa a tre gol (tutti in Champions League) con la maglia dei neroverdi. Giovanni Manna ci ha visto giusto. Non scontato: classe 2002, non più giovanissimo, il brasiliano di Itapetinga non è mai stato considerato un potenziale craque a livello internazionale. E anche in Portogallo non aveva rubato particolarmente la scena: arrivato a Lisbona a giugno 2025 dopo sei mesi di buon livello all'Uniao Leiria, non era riuscito a diventare un titolare dello Sporting. In questa stagione, per esempio, ha giocato diciotto partite di campionato, ma tutte da subentrante. Meglio in Champions, come detto, ma sembrava un grande azzardo. E invece ha pagato.

Quanto costa il riscatto, si domanda Tmw? Ecco quanto si legge: "Alisson Santos è arrivato a Napoli in prestito, con diritto di riscatto. Il trasferimento si è concluso dietro pagamento: prestito oneroso da 3,5 milioni di euro. Il riscatto porterebbe l'accordo a 20 milioni complessivi, dato che costerebbe altri 16,5 milioni. Allo Sporting, inoltre, andrà riconosciuto il 10% dell'eventuale futura rivendita. Ben più contenuti i costi del contratto: se sarà confermato - e ci sono pochi dubbi - percepirà un milione di euro a stagione fino al 2031".