Elmas vuole restare! Schira: "Il Napoli valuta il riscatto dal Lipsia"
di Antonio Noto
La società di De Laurentiis, nel frattempo, sta valutando la possibilità di ingaggiarlo dal Lipsia con un contratto a tempo indeterminato. Questa operazione permetterebbe al club di confermare un elemento prezioso per la rosa per la sua duttilità, dimostrata anche in questa stagione. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.