Elmas vuole restare! Schira: "Il Napoli valuta il riscatto dal Lipsia"
Eljif Elmas ha espresso il desiderio di rimanere al Napoli, manifestando la volontà di continuare la sua esperienza con il club azzurro. Il centrocampista macedone vede nel Napoli un ambiente ideale per proseguire la propria crescita professionale e contribuire ai risultati della squadra.
La società di De Laurentiis, nel frattempo, sta valutando la possibilità di ingaggiarlo dal Lipsia con un contratto a tempo indeterminato. Questa operazione permetterebbe al club di confermare un elemento prezioso per la rosa per la sua duttilità, dimostrata anche in questa stagione. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.
Eljif #Elmas wants to stay at #Napoli, which are evaluating to sign him from #Leipzig on a permanent deal. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 7, 2026
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro