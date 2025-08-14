Il Napoli valuta Chukwuemeka del Chelsea, Romano: "Era anche in orbita Juve e Milan"

Dato che il Napoli non ha troppo spazio in lista, per i prossimi acquisti - oltre Gutierrez che occuperebbe l'ultimo disponibile in attesa di nuove eventuali cessioni - si valutano anche Under, ovvero giocatori nati dal 2003 in poi. Ci sono tre profili citati su Youtube dal giornalista Fabrizio Romano. Tra questi spunta Chukwuemeka, talento del Chelsea: "Il terzo nome che vi faccio è un nome conosciuto, è tra virgolette più famoso all'interno del mondo del mercato perché in passato ne abbiamo parlato concretamente in ottica sia Milan che Juventus, ovvero Carney Chukwuemeka del Chelsea, classe 2003, nazionalità inglese di piede destro. E' un calciatore che il Napoli sta valutando, che sta sondando, è un nome all'interno di questa lista".

