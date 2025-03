Il Roma - Gatti ha un ingaggio 'basso' ma non rinnova con la Juve: c'è un motivo

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Dele Alli in quel periodo all’Everton è stata colpito da un problema serio, quello della depressione. Dopo tre anni, è tornato in campo ed è stato espulso contro il Milan. Il suo ex compagno di squadra Walker e amico forse ingenuamente è andato dall’arbitro per chiedere di perdonarlo. Approfitto per ricordare un tema importante del benessere mentale. Se il mister il giorno prima parla di finale Mondiale e poi la squadra viene meno all’appuntamento con la vittoria, fermo restando Radu migliore in campo, restano dei numeri di un Napoli che nelle ultime partite ha un rendimento da metà classifica.

Dividendo il campionato in tre grupponi di risultati, il Napoli cala: fa 25 punti nelle prime 10 giornate; 22 punti nelle successive 10 e 14 punti nelle altre nove. Per i calendari chiedono alle squadre che non alle coppe dei turni un po’ anomali. Per esempio, il Napoli farà due partite di lunedì, dovrebbe farle anche l’Inter. Accontentarsi, secondo me, è giusto, l’obiettivo era entrare in Champions. Secondo me far diventare questa stagione pesante e disfattista è un errore, un anno fa avremmo firmato tutti per vedere un Napoli in Champions. Mi piacerebbe che Conte dicesse quello che pensa sia fuori, sia dentro. Spero ci sia una comunicazione diretta e trasparente.

Gatti ha un ingaggio abbastanza basso da 2,5 milioni di euro e un contratto non molto lungo, non dovrebbe rinnovare, perché è finito nella lavatrice della rivoluzione della rosa che Giuntoli dovrebbe attivare la prossima estate. Il Napoli ha proposto il rinnovo ad Anguissa, che per ora ha rifiutato, dicendo di parlarne la prossima estate”.