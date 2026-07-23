Ufficiale Vicario sul mercato, il Tottenham non lo convoca per la tournée

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Guglielmo Vicario è stato escluso dal tour prestagionale del Tottenham tra Nuova Zelanda e Australia, dove gli Spurs affronteranno tre amichevoli di prestigio contro Auckland FC, Sydney FC e Chelsea. Un segnale, questo, che lascia pensare a una possibile separazione tra il portiere italiano e il club inglese durante questa finestra di mercato. La decisione sembra infatti legata alla previsione di una sua partenza in estate, con il futuro dell’estremo difensore che appare sempre più lontano da Londra.

Vicario sul mercato: Napoli e Juventus osservano la situazione

Il portiere classe 1996 è finito nel mirino di due grandi club italiani, pronti a valutare la possibilità di riportarlo in Serie A. Su Vicario hanno acceso i riflettori sia il Napoli sia la Juventus, entrambe alla ricerca di soluzioni per il ruolo. La situazione resta in evoluzione, con le società interessate che monitorano gli sviluppi e attendono eventuali aperture da parte del Tottenham.