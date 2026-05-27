Ag. Meret: "E’ napoletano, ma ora bisogna capire l’allenatore e che progetto c’è”

vedi letture

Federico Pastorello, agente tra gli altri di Alex Meret e Romelu Lukaku, è intervenuto ai microfoni di TMW

Federico Pastorello, agente tra gli altri di Alex Meret e Romelu Lukaku, è intervenuto ai microfoni di TMW dal Maybourne Riviera Hotel di Monte Carlo.

“Meret? Bisognerà parlare, Meret è napoletano più che friulano. Ha sempre voluto rimanere lì, ha anche avuto opportunità in scadenza ed è voluto rimanere lì. Ora bisognerà capire chi sarà l’allenatore e che progetti ci sono: una stagione così la puoi fare, ma è un peccato vedere un portiere come Meret non utilizzato”.

L’Inter può essere una destinazione?

“L’hanno accostato, ma non c’è mai stato un vero approccio. La sensazione è che siano su altre piste”.

Un altro anno di dualismo per Meret sarebbe troppo gravoso?

“Ma non per lui, in generale: Milinkovic è un portiere validissimo, ma questa situazione la puoi accettare per una stagione; che poi diventi il modus operandi di giocare io personalmente lo vedo come un peccato”.