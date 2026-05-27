Lang cambia agente, Schira: "Vuole rilanciarsi col Napoli"
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Sarà Ali Barat della Epic Sports a gestire i suoi interessi.
Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, Noa Lang è determinato a rilanciarsi con il Napoli e avrebbe grande voglia di dimostrare tutto il suo valore in azzurro. L’esterno offensivo olandese ha inoltre deciso di affidarsi a un nuovo procuratore: sarà Ali Barat della Epic Sports a gestire i suoi interessi.
Una scelta che potrebbe rappresentare un segnale importante in vista della prossima stagione, soprattutto dopo la bocciatura arrivata a gennaio. Anche perché il Galatasaray avrebbe deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro, aumentando così le possibilità di rivedere Lang con la maglia del SSC Napoli.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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