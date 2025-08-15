Juanlu-Napoli, dalla Spagna annunciano: "Ultimo rilancio: 20mln totali e ora si chiude"

Ulteriore sforzo del Napoli per accontentare il Siviglia e chiudere per Juanlu Sanchez, classe 2003, terzino spagnolo. Ne parla il giornalista Máximo de la Cruz Ramírez Ramírez che su X aggiorna la situazione con tutti gli aggiornamenti e gli ultimi sviluppi: "Stanno discutendo della percentuale della futura vendita. Gli italiani hanno presentato qualche giorno fa un'offerta di 20 milioni, inclusi fissi e variabili. Dall'Italia mostrano ottimismo nel chiudere l'accordo tra oggi e domani. Vedremo come si evolverà".

Il Napoli era fermo all'offerta di 17 milioni, il rilancio di cui parlano in Spagna comprende anche i bonus e, appunto, ora si discute sull'eventualità di inserire o meno una percentuale sulla futura rivendita. Una cosa è certa: Juanlu non è mai stato così vicino al Napoli. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.