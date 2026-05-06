Saltano 30mln! Romano svela: "Rottura tra Lang e il Galatasaray, non sarà riscattato!"

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"A Lang non sono piaciuti alcuni comportamenti del club, quindi si è un po’ rotto il rapporto tra Noa Lang e il Galatasaray".

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato del futuro di Noa Lang attraverso il proprio canale YouTube: "Ieri vi ho detto che il riscatto di Elijf Elmas che è completamente bloccato in questo momento dal Lipsia, con concrete possibilità per il macedone di tornare indietro. Oggi posso dirvi che quello che mi risulta è che Noa Lang non verrà riscattato dal Galatasaray. È una decisione, diciamo, congiunta. Non è scattata la scintilla tra Noa Lang e il Galatasaray. A Lang non sono piaciuti alcuni comportamenti del club, quindi si è un po’ rotto il rapporto tra Noa Lang e il Galatasaray. Il Galatasaray stesso ha già comunicato al giocatore di non procedere con il riscatto. Quindi questi 30 milioni di riscatto, su cui il Napoli sperava di poter contare, non arriveranno.

È chiaro che adesso starà il Napoli a decidere cosa fare. Noa Lang dovrà formalmente rientrare al Napoli dal prestito, si potrà valutare una nuova cessione, un nuovo prestito, trovare una nuova soluzione. Il Napoli certamente esplorerà il mercato. Bisognerà capire anche con l’allenatore, sempre che Conte non dovesse restare a Napoli, che è un discorso ancora tutto da vedere, se eventualmente si potrà approfondire la possibilità di un Lang pronto a restare al Napoli. Al momento non è così, cioè al momento ancora non si sta ancora considerando di trattenere Noa Lang. Questo dipenderà da tanti fattori. L’allenatore può essere uno di questi, vediamo, aspettiamo, ma al momento la notizia è che Noa Lang torna al Napoli, non sarà riscattato dal Galatasaray".