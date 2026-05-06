Rinnovo McTominay, Cotugno: "Contentissimo di Napoli, in Premier dispiaciuti"

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"Ugarte? È abbastanza interessante, ci può stare come profilo per il Napoli, è giovane ma non giovanissimo".

Ada Cotugno, giornalista di Fanpage, esperta di calcio inglese, è intervenuta a Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio': "Il Manchester City, società enorme, ma non ha un settore giovanile forte come altri club. Per anni il migliore è stato il Southampton, che tirò fuori Bale. I ragazzi si allenano con i grandi e nelle strutture dei grandi. I migliori vengono anche portati in panchina. Farli abituare alle trasferte, vedere da vicino come giocano i grandi, è importantissimo. Le Academy sono viste con serietà in Inghilterra. Il Brentford aveva eliminato le Academy qualche anno fa.

Rinnovo McTominay? In Inghilterra si parla sempre di Scott, qualcuno lo vorrebbe nuovamente in Premier League. C'è stata anche qualche voce sul ritorno in Premier in estate, ma sembra contentissimo a Napoli. I tifosi dello United sono anche un po' dispiaciuti. La Serie A gli si addice.

Ugarte? È abbastanza interessante, ci può stare come profilo per il Napoli, è giovane ma non giovanissimo. Ha un cartellino pesante. Per il centrocampo può essere un acquisto intelligente. Giocatore molto solido, può ripulire i palloni. Non è un colpo economico per la Juventus o per il Napoli, ma se fossi nelle due squadre italiane ci rifletterei".