Napoli-Tobias, arriva la smentita di Romano: “Non interessa, nessuna trattativa”

vedi letture

"Ci sono diversi giocatori di questo tipo che vengono offerti ai club italiani, ma non significa che questi giocatori vengano presi, vengano trattati".

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato attraverso il proprio canale YouTube del possibile interesse del Napoli per Vinicius Tobias, terzino destro brasiliano dello Shakhtar Donetsk ed ex Real Madrid: "E' un ragazzo interessante, di potenziale. Si è parlato di Napoli durante gli ultimi giorni come un nome per la posizione di terzino destro. Al momento, a me dallo Shakhtar Donetsk e da chi è vicino al giocatore non arrivano grandi conferme. Non mi arriva di un’operazione né avviata né impostata.

Ci sono diversi giocatori di questo tipo che vengono offerti ai club italiani, ma non significa che questi giocatori vengano presi, vengano trattati. Per darvi un po’ di contesto, a squadre così importanti, Napoli, Milan, Roma, Inter, Juve e tutte le altre, vengono offerti tutti i giorni tanti giocatori. Vinicius Tobias può essere uno di questi, ma al momento non mi risulta che il Napoli abbia messo in piedi un’operazione su di lui. Quindi questo è lo stato dell’arte".