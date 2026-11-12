Lang si gioca tutto fino a gennaio: spunta la posizione del Napoli sull'addio

Calciomercato Napoli, futuro diverso per Noa Lang e Lorenzo Lucca: l'attaccante italiano spinge per la cessione, mentre l'olandese può restare.

Il mercato di gennaio potrebbe portare novità importanti nell'attacco del Napoli, ma non tutti i calciatori attualmente in discussione sembrano destinati a lasciare la squadra. Se Lorenzo Lucca sarebbe intenzionato a trovare una nuova sistemazione in prestito, la situazione di Noa Lang appare differente. L'esterno olandese, nonostante una prima parte di stagione caratterizzata da difficoltà e prestazioni altalenanti, avrebbe infatti concrete possibilità di proseguire la propria avventura in azzurro.

Napoli, Lang si gioca la conferma: alte le possibilità di restare

A fare il punto è l'edizione odierna de Il Mattino, che sottolinea come il destino dell'ex PSV non sia ancora segnato: "Lang? Si gioca la permanenza in questo mese e mezzo. Ma le chance sono tantissime di restare". Le prossime settimane saranno dunque decisive per l'olandese, chiamato a convincere Massimiliano Allegri e la società a puntare ancora su di lui. A differenza di Lucca, per il quale prende corpo l'ipotesi di una partenza in prestito, Lang potrebbe quindi rimanere al Napoli anche nella seconda parte della stagione.