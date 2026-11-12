Calciomercato Napoli, si guarda all'estero per il centrocampo: torna in auge un vecchio obiettivo

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Oggi alle 13:40Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Calciomercato Napoli, gli azzurri tornano a seguire Gabriel Sara del Galatasaray. Il centrocampista brasiliano è valutato circa 25 milioni di euro.

Il Napoli continua a guardare al mercato per rinforzare il centrocampo in vista della sessione invernale. Tra i profili che restano nel mirino della società azzurra c'è Gabriel Sara, centrocampista brasiliano di 27 anni attualmente in forza al Galatasaray. Il suo nome era già stato accostato ai partenopei durante la scorsa estate e potrebbe tornare d'attualità nelle prossime settimane, considerando la necessità di ampliare le alternative a disposizione di Massimiliano Allegri.

Napoli, Gabriel Sara nel mirino: la valutazione del Galatasaray

A rilanciare l'interesse è l'edizione odierna de Il Mattino, che scrive: "Per il centrocampo piace Gabriel Sara, 27enne del Galatasaray, valutato circa 25 milioni di euro". Una cifra importante per un eventuale investimento a gennaio, con il direttore sportivo Giovanni Manna chiamato a valutare le opportunità per rinforzare la mediana. Il brasiliano resta dunque uno dei nomi da monitorare, anche se al momento non vengono segnalate trattative avanzate tra i due club.