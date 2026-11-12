Lucca-Udinese, dalla stampa friulana arriva una smentita: "Suggestione tutta napoletana"

Lucca-Udinese, dalla stampa friulana arriva una smentita: "Suggestione tutta napoletana"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:30Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Calciomercato Napoli, si allontana l'ipotesi di un ritorno di Lorenzo Lucca all'Udinese a gennaio. Dalla stampa friulana arriva una smentita.
Il futuro di Lorenzo Lucca continua a far discutere in casa Napoli. L'attaccante, protagonista di una prima parte di stagione complicata, potrebbe lasciare gli azzurri durante il mercato di gennaio, con l'ipotesi di un ritorno all'Udinese circolata nelle ultime settimane. Una possibilità che, tuttavia, non troverebbe conferme dalle parti di Udine, dove il club bianconero starebbe valutando altri profili per rinforzare la rosa nella sessione invernale.

Lucca-Udinese, la stampa friulana smentisce: spunta Camarda

Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, il ritorno dell'attaccante al club friulano sarebbe soltanto una voce proveniente dall'ambiente partenopeo: "Lucca a Udine è una suggestione tutta napoletana". Il quotidiano ricorda inoltre che il Napoli deve ancora versare 26 milioni di euro per completare il pagamento dell'operazione, dopo i 9 milioni già corrisposti per il prestito oneroso. Per l'attacco dell'Udinese potrebbe invece prendere quota il nome di Francesco Camarda, giovane centravanti che il Milan potrebbe cedere in prestito a gennaio. Per Lucca, dunque, l'eventuale ricerca di una nuova sistemazione dovrebbe orientarsi verso altre destinazioni.