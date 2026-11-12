Ultim'ora Calciomercato Napoli, nome nuovo per l'attacco: piace la rivelazione della Liga!

Calciomercato Napoli, Manna segue Sergio Camello del Rayo Vallecano per sostituire Lucca. De Maggio svela anche il futuro di Varela.

Il Napoli guarda alla Spagna per rinforzare il reparto offensivo in vista del mercato di gennaio. Un nome nuovo sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe quello di Sergio Camello, attaccante classe 2001 del Rayo Vallecano, cresciuto nel settore giovanile dell'Atletico Madrid. Il centravanti si sta mettendo in evidenza nella Liga con 7 gol e 2 assist in 11 presenze e ha un contratto in scadenza nel 2027. Il suo eventuale arrivo potrebbe essere legato alla partenza di Lorenzo Lucca, sempre più al centro delle voci di mercato.

Napoli su Camello, De Maggio conferma: novità anche su Varela

A rivelare l'interesse è Valter De Maggio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Giovanni Manna sta monitorando un attaccante, notizia che mi è arrivata questa mattina. Il Napoli sta monitorando Sergio Camello, giocatore in forza al Rayo Vallecano. Sta segnando tanti gol, è nel giro dell'Under 21 della Spagna". Il giornalista ha poi aggiornato anche sulla situazione di Varela: "Ho una notizia certa su Varela. Il Monza, Ivan Juric e anche gli agenti del calciatore sono concordi: il calciatore resterà in Lombardia fino a giugno per completare il proprio processo di crescita".