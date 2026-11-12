Tutti i nomi accostati al Napoli hanno una caratteristica in comune

Calciomercato Napoli, Bakola, Varela, Gittens e Cacciamani: tutti giovani e under. Il club punta su questi profili per la lista Serie A piena, in attesa delle uscite

Bakola, Varela, Gittens, Cacciamani e non solo: nei nomi di mercato seguiti dal Napoli c’è un comune denominatore. Sono tutti giovani e under, una caratteristica che non è un caso e che racconta la direzione scelta dalla dirigenza per la finestra di gennaio. Il club azzurro, infatti, sta costruendo la propria lista dei desideri attorno a profili di questo tipo.

Il motivo: la lista Serie A è piena

La ragione è legata alla lista per la Serie A, al momento piena. Gli under non occupano un posto in lista, e questo permette alla società di inserire nuovi elementi senza dover escludere nessuno dei giocatori già registrati. Una soluzione utile in una rosa che ha bisogno di rinforzi ma che deve fare i conti con vincoli precisi. Per questo i nomi di Bakola, classe 2007, Varela, 2005, Gittens, 2004, e Cacciamani, 2007, rispondono a un’esigenza tecnica e regolamentare insieme: portare qualità e freschezza senza appesantire il quadro dei tesserati.

Si aspettano le uscite

Molto dipenderà dalle uscite. Il club vuole capire chi lascerà Napoli a gennaio prima di muoversi con decisione, perché ogni partenza libererebbe spazio in lista e renderebbe più semplice completare le operazioni. Si tratta di un passaggio chiave, che condizionerà tempi e modalità degli acquisti. Il lavoro del direttore sportivo Manna procede dunque su due binari paralleli: da una parte le entrate, concentrate su giovani di prospettiva, dall’altra le cessioni da programmare con attenzione. Il mercato invernale si annuncia così come una sessione di scelte mirate, in cui l’età e la gestione della lista pesano quanto la qualità dei singoli.