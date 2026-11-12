Rinnovo McTominay in stallo: c'è un rischio concreto per il Napoli
Il futuro di Scott McTominay rappresenta uno dei dossier più delicati in casa Napoli. Il centrocampista scozzese è un elemento fondamentale della squadra, ma la trattativa per il prolungamento del contratto attraversa una fase di stallo. La società azzurra dovrà trovare una soluzione per evitare di avvicinarsi troppo alla scadenza senza un accordo, con il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna chiamati a valutare i prossimi passi.
Rinnovo McTominay, trattativa bloccata: se ne riparlerà in primavera
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, non sono previsti incontri imminenti tra le parti: "Chiaro che o a gennaio o in estate, ma è molto più probabile la seconda ipotesi, lo stallo del rinnovo di McTominay costringerà De Laurentiis e Manna a fare delle valutazioni". Il quotidiano aggiunge che, al momento, non sono in programma visite a Napoli degli agenti o del padre del centrocampista per cercare un'intesa. Difficilmente si tornerà a discutere concretamente del rinnovo prima della primavera, mentre l'estate potrebbe diventare il momento decisivo per chiarire il futuro dello scozzese.
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