Rivoluzione a centrocampo: Anguissa verso l'addio, chance minime per il rinnovo

Rivoluzione a centrocampo: Anguissa verso l'addio, chance minime per il rinnovoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:20Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Calciomercato Napoli, gli azzurri preparano il ringiovanimento della rosa partendo dal centrocampo. Anguissa sempre più lontano dal rinnovo contrattuale.

Il Napoli prepara una profonda ristrutturazione della rosa e il primo reparto sul quale intervenire sarà il centrocampo. La società azzurra vuole abbassare l'età media dell'organico, costruendo una squadra più giovane e sostenibile per le prossime stagioni. Un processo che coinvolgerà inevitabilmente alcuni dei protagonisti attuali, da Lobotka a De Bruyne, passando per McTominay, Gilmour, Vergara e soprattutto Frank Zambo Anguissa, il cui futuro appare sempre più lontano da Napoli.

Napoli, Anguissa verso l'addio: il rinnovo si allontana

Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il mercato invernale dovrà rappresentare il primo passo verso il rinnovamento: "Ecco dove sistemare i primi pilastri di questa rinfrescata che dovrà togliere anni al Napoli, anagraficamente un pochino vintage". Particolare attenzione alla situazione di Anguissa, in scadenza di contratto il 30 giugno. Le possibilità di un prolungamento si starebbero progressivamente riducendo, rendendo sempre più probabile una separazione al termine della stagione. Il Napoli dovrà dunque programmare gli investimenti con attenzione, evitando spese poco funzionali e individuando già a gennaio i primi tasselli del centrocampo del futuro.