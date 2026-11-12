Accostato al Napoli, Solet piace anche a Italiano: la posizione dell'Udinese

Accostato al Napoli, Solet piace anche a Italiano: la posizione dell'UdineseTuttoNapoli.net
Oggi alle 14:10Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

L’Udinese non è intenzionata a vendere i suoi top player nella sessione invernale del mercato al via il 28 dicembre, fa sapere oggi il Messaggero Veneto. È l’indiscrezione che filtra dalla "stanza dei bottoni" bianconera, dove il messaggio sembra diretto a Oumar Solet, attenzionato dal Besiktas allenato da Vincenzo Italiano, in cerca di un rinforzo di lusso in difesa.

Torna attuale la pista Willemsen

Secondo il quotidiano la politica è chiara: il 26enne difensore dovrà mettersi l’anima in pace e restare a Udine almeno fino al termine della stagione. A gennaio, invece, a Udine potrebbe arrivare l’olandese Maas Willemsen, il mancino classe 2003 in forza all’Heerenveen. 