La Lazio sogna Lang: potrebbe arrivare ma solo a una condizione

Calciomercato Napoli, su Lang spunta la Lazio di Gattuso

Sogno Noa Lang per la Lazio. Lo scrive Tmw che fa il punto sulle mosse del club di Lotito. Lang è in uscita dal Napoli e Gattuso spera di averlo in squadra da gennaio. "Poi, c'é il mercato invernale. La situazione economica non è cambiata rispetto all'estate. Lotito non può derogare da certi parametri. La Lazio quindi continuerà ad andare in cerca di occasioni.

Un'idea per potenziare il reparto offensivo porta a Napoli, al discusso Nao Lang. L'attaccante ha dato segnali di ripresa nelle ultime prestazioni ma la rottura con la piazza era e resta evidente. II Napoli potrebbe cederlo per incassare soldi da investire su altri profili. La Lazio non può andare oltre un prestito con diritto di riscatto. Vedremo. Di questi tempi la società biancoceleste riesca a trovare spesso la chiave giusta per andare a segno".