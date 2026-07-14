Lobotka sempre più azzurro? Il Napoli pensa anche al rinnovo: i dettagli

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Stanislav Lobotka si prepara a essere ancora una volta il punto di riferimento del centrocampo del Napoli. Da Gennaro Gattuso a Luciano Spalletti, passando per Antonio Conte e ora Massimiliano Allegri, il regista slovacco continuerà a rappresentare uno degli uomini chiave della squadra azzurra. Il centrocampista è atteso giovedì a Castel Volturno per sottoporsi ai consueti test fisici e atletici in vista dell'inizio della nuova stagione, prima della partenza fissata per venerdì verso il ritiro di Dimaro.

Il Napoli punta ancora su Lobotka

La fiducia del club nei confronti dello slovacco è totale e trova conferma anche sul piano contrattuale. La società è pronta a esercitare l'opzione che consentirà di prolungare automaticamente il contratto di un'ulteriore stagione, ma sta valutando anche la possibilità di offrire a Lobotka un nuovo accordo con una scadenza ancora più lunga. Un segnale chiaro della volontà del Napoli di continuare a costruire il proprio futuro attorno a uno dei leader tecnici e tattici della squadra. Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.