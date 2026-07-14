Vergara blindato e tolto dal mercato: due club erano pronti a super offerta

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Antonio Vergara rinnoverà e dunque resterà al Napoli. Come si legge sul Cds oggi in edicola, nelle ultime settimane sia il Como sia l'Atalanta avrebbero manifestato un forte interesse nei suoi confronti, arrivando a mettere sul piatto un'offerta da circa 25 milioni di euro. Il Napoli, però, non ha alcuna intenzione di privarsi del centrocampista, considerato un patrimonio tecnico e strategico del club. La società vede in lui uno dei pilastri del presente e del futuro, mentre i tifosi azzurri ripongono grandi aspettative nella sua crescita, immaginandolo come uno dei protagonisti del nuovo ciclo.