Vergara capitan futuro: maxi-rinnovo che può durare fino al 2034, i dettagli

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Antonio Vergara è ormai a un passo dal diventare il futuro capitano del Napoli. Manca soltanto l’ufficialità, che arriverà con il comunicato del club, ma l’incontro andato in scena ieri tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, ha prodotto l’esito atteso. Il vertice si è concluso con un brindisi, simbolo dell’intesa raggiunta dopo aver superato le ultime difficoltà che avevano rallentato la trattativa. Le parti hanno trovato un accordo di massima che soddisfa tutte le componenti coinvolte. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Rinnovo fino al 2031 con opzioni di prolungamento

L’intesa prevede il rinnovo del contratto di Vergara fino al 2031, con la possibilità di estendere successivamente il legame con il Napoli di stagione in stagione fino al 2034. Rispetto all’accordo attualmente in vigore, che scade nel 2030, il nuovo contratto garantirà quindi un anno aggiuntivo già dalla firma, accompagnato da un adeguamento dell’ingaggio ritenuto coerente con il ruolo e l’importanza sempre maggiore del giocatore all’interno del progetto azzurro. Un’intesa che rappresenta un segnale di fiducia reciproca e consolida il rapporto tra il club e il centrocampista, destinato a essere uno dei principali punti di riferimento della squadra anche nelle prossime stagioni.