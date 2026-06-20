Gila-Napoli, c’è l’accordo! Lucca contropartita può sbloccare l’affare con la Lazio

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Calciomercato Napoli: intesa con Mario Gila per un contratto quinquennale, ma resta da convincere la Lazio. Possibile inserimento di Lucca nell'affare.

Il Napoli ha messo nel mirino Mario Gila per rinforzare la difesa e ha già trovato un’intesa di massima con il giocatore per un contratto quinquennale. Il difensore spagnolo ha dato disponibilità al trasferimento, ma l’operazione resta legata alla trattativa con la Lazio, che ne valuta il cartellino intorno ai 30 milioni di euro. In questo scenario, riferisce Sky, il club partenopeo sta valutando anche l’inserimento di contropartite tecniche per rendere più agevole la negoziazione.

Trattativa con la Lazio e ipotesi scambio con Lucca

La negoziazione con il club biancoceleste non si preannuncia semplice, anche per via della clausola che prevede il 50% sulla futura rivendita destinato al Real Madrid. Per questo motivo, la Lazio potrebbe essere aperta a soluzioni alternative che includano giocatori graditi alla nuova gestione tecnica. Tra i nomi che potrebbero entrare nell’operazione figura Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 rientrato dal prestito al Nottingham Forest e attualmente fuori dai piani del Napoli, ma apprezzato da Gattuso per caratteristiche e potenziale. L’eventuale inserimento del centravanti potrebbe rappresentare una chiave per sbloccare la trattativa e avvicinare le parti alla fumata bianca.