Lukaku-Napoli, futuro segnato! Ingaggio insostenibile: l’attaccante è sul mercato
Nonostante la buona prestazione offerta contro l'Egitto, il futuro di Romelu Lukaku sembra ormai sempre più lontano dal Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il centravanti belga è stato inserito sul mercato principalmente per ragioni economiche. Il suo ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione è infatti considerato troppo oneroso per i piani del club partenopeo, intenzionato a ridurre il monte stipendi e a costruire una rosa più sostenibile ed equilibrata in vista della nuova gestione tecnica affidata a Massimiliano Allegri.
Lukaku-Napoli, il Mondiale può favorire e facilitare la cessione
A differenza di Kevin De Bruyne, per Lukaku il Mondiale potrebbe rappresentare una vera e propria vetrina di mercato. Come sottolinea il Corriere della Sera, "più valore acquisterà sul campo, più sarà semplice trovare una destinazione adeguata alla sua cessione". Un rendimento convincente con il Belgio potrebbe quindi agevolare il Napoli nel trovare un acquirente disposto a investire sul centravanti, facilitando così un'operazione ritenuta strategica per il futuro del club.
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