Lucca resta in Italia? Sondaggio di due club per gennaio

Calciomercato Napoli, in uscita Lucca e Lang: per il centravanti si discute con Bologna e Genoa, ipotesi prestito

Il mercato in uscita del Napoli passa dal reparto offensivo. Tra gli attaccanti che potrebbero lasciare la squadra a gennaio ci sono Lorenzo Lucca e Noa Lang, due nomi legati a trattative già emerse in estate e a possibili soluzioni in prestito. Una ristrutturazione che il club valuta con attenzione, in vista di una sessione in cui l’attacco potrebbe cambiare volto.

Lucca, il prestito con Bologna e Genoa

Come anticipa il Corriere del Mezzogiorno, Lucca potrebbe “liberare la casella del vice Højlund”. Per il centravanti si discute con il Bologna e con il Genoa, due soluzioni da monitorare per l’idea del prestito. Una formula che permetterebbe al Napoli di alleggerire la rosa senza perdere il controllo del cartellino, e che aprirebbe lo spazio per un nuovo innesto in avanti, con il rendimento del giocatore tra i temi più discussi delle ultime settimane.

Lang, il caso dell’estate

Resta in bilico anche la posizione di Lang. L’esterno olandese è stato uno dei giocatori più discussi durante la sessione estiva: si parlò di colloqui con Atalanta, Galatasaray e Ajax, ma non si arrivò mai alla quadratura tra formula e cifre per chiudere l’operazione. Il quadro, dunque, non è cambiato di molto: il giocatore potrebbe lasciare, ma serviranno un’intesa sulle condizioni e un club disposto a farsi carico dell’ingaggio. Per il Napoli la partita si giocherà sugli incastri tra entrate e uscite, con la finestra invernale ormai vicina.