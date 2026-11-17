Retroscena McTominay: ci aveva provato la Juve, risposta netta di ADL

Calciomercato Napoli, McTominay: rinnovo in alto mare, richieste mai sotto i 7-8 milioni. La Juve lo sondò in estate

Il futuro di Scott McTominay resta appeso al rinnovo, e sullo sfondo c’è la Juventus. Il centrocampista scozzese è uno dei protagonisti dell’ultimo scudetto del Napoli, ma la trattativa per prolungare il contratto è ancora in alto mare. Al termine della stagione, senza accordo, sarà inevitabile una decisione, a un anno dalla scadenza.

Il contatto dell’estate con la Juve

Come scrive TuttoMercatoWeb, la scorsa estate il suo agente ne parlò con i bianconeri. Il club torinese era interessato al profilo, ma nei primi contatti preliminari non mise sul piatto cifre diverse da quelle che proporrebbe oggi il Napoli. Non se ne fece nulla: la trattativa tra le due società non partì nemmeno e, secondo il sito, è molto complicato che possa nascere in futuro. In Italia, del resto, pochi arriverebbero a pagare certi ingaggi, e per questo l’eventuale destinazione sarebbe la Premier League.

Rinnovo in alto mare

Il Napoli, invece, tratta da tempo. McTominay arrivò nell’estate 2024 per 30 milioni di euro ed è stato l’MVP della stagione dello scudetto con Conte, un acquisto azzeccatissimo. Le richieste per il rinnovo, però, sono sembrate sempre troppo alte per il club: la prima fu di 12 milioni a stagione, poi si è scesi, ma mai sotto i 7-8. Le parti potrebbero venirsi incontro, perché il giocatore a Napoli si trova bene. Se non arriverà l’intesa, il Napoli avrà l’ultima occasione per monetizzare con una cessione, e per una decisione definitiva non si può andare oltre questa stagione.