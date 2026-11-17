Rinforzo dalla Francia? Manna punta un giovanissimo per il centrocampo

Calciomercato Napoli, per la mediana Manna guarda a Zabi: centrocampista classe 2006 del Paris FC, già nel giro della Costa d’Avorio

Il mercato del Napoli passa anche dalla Ligue 1. Per rinforzare la mediana, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe messo gli occhi su un giovane talento del campionato francese. Una preferenza ancora in fase di studio, in una sessione che per ora non è entrata nel vivo e che dipenderà molto dall’andamento della squadra.

Zabi, il nome per il centrocampo

Come rivela il Corriere del Mezzogiorno, il dirigente azzurro guarda con interesse a Zabi, centrocampista classe 2006 del Paris FC. Il giocatore è entrato nel giro della Nazionale della Costa d’Avorio e, secondo il quotidiano, stuzzica le idee del direttore sportivo. Un profilo giovanissimo, in linea con la strategia emersa negli ultimi giorni: puntare su calciatori under, che non occupino posto in lista, per portare freschezza e prospettiva in un reparto che a gennaio potrebbe cambiare volto.

“Il mercato non è entrato nel vivo”

Il giornale riporta lo stato dei lavori: “Il mercato non è entrato nel vivo, passa per i risultati e in questo momento si studiano i potenziali obiettivi”. Una frase che spiega perché, per ora, si tratta di valutazioni e non di trattative avviate. Le scelte di Manna dipenderanno infatti dal rendimento della squadra, dalle uscite e dalle esigenze di Allegri, con una rosa da rinnovare in più punti. Zabi è dunque un nome da seguire, ma non l’unico: il Napoli sta monitorando diversi profili e tutto si definirà nelle prossime settimane.