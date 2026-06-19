In Brasile lo accostavano al Napoli, ma il 2008 Indio andrà in un altro club europeo
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Gabriel Indio era stato dato vicino al Napoli da alcuni rumors provenienti dal Sudamerica. In queste ore lo sta prendendo il Benfica.
Nel corso del mese di aprile Gabriel Indio, difensore classe 2008 dell'Athletic Club, era stato fortemente accostato al Napoli. Voci dal Sudamerica parlavano addirittura di trattativa avanzata, ma così non era. E infatti il centrale si trasferirà al Benfica. A riferirlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano:
"Il Benfica è vicino all'accordo per la firma di Gabriel Indio come nuovo difensore centrale. Accordo verbale per una cifra di 4,2 milioni di euro per il difensore centrale diciassettenne dell'Athletic Club in Brasile. Mario Branco ha chiuso l'affare per il Benfica questa settimana, quasi fatto".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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