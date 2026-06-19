Calciomercato Napoli, spunta un retroscena: Manna ha un budget limitato per questo ruolo

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Non c'è soltanto Nahuel Molina tra i profili seguiti dal Napoli per la corsia destra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche Dodò continua a essere un nome gradito al club azzurro e a Massimiliano Allegri, che apprezza da tempo le qualità dell'esterno brasiliano della Fiorentina.

Retroscena calciomercato Napoli: massimo 15-17 milioni per il terzino

La trattativa, però, non si presenta semplice. Giovanni Manna, al momento, dispone di margini economici limitati per intervenire su quel ruolo, mentre la Roma è alla ricerca di un titolare per completare la fascia destra e potrebbe affondare il colpo con maggiore decisione. La Fiorentina, che ha già messo in conto la partenza del giocatore, valuta il cartellino tra i 15 e i 17 milioni di euro. Una cifra importante che potrebbe alimentare un duello di mercato tra Napoli e Roma nelle prossime settimane.