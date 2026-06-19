Ag. Coli Saco: "Due anni di contratto col Napoli, ma vuole giocare con continuità"

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Coli Saco sarà uno degli esuberi dell'estate del Napoli: dopo i prestiti in Svizzera e alla Casertana, si cercherà una nuova sistemazione.

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" è intervenuto Enrico Iascone, agente del centrocampista di proprietà del Napoli Coli Saco: "Coli Saco ha vissuto una stagione turbolenta, è partito a mercato già chiuso per cui ha fatto una prima parte di stagione in Svizzera e poi è andato a Caserta dove ha trovato un po di minuti e qualche gol. Per caratteristiche necessita di continuità e speriamo che la nuova stagione gli porti continuità così da mostrare le sue caratteristiche. È di proprietà del Napoli, partirà in ritiro col Napoli sempre che non si trovi una nuova destinazione intanto. In generale, si ha una visione su calciatori che giovani non sono più un po' distorta.

Il Napoli ha tanti giovani, speriamo si possa trovare di comune accordo con la società una situazione definitiva, per Coli e per gli altri. Ha un contratto di altri 2 anni col Napoli, la società vede in lui caratteristiche particolari, è molto alto, strutturato fisicamente per cui spera possa esplodere da un momento all'altro. Ma non avendo stabilità, difficile che esploda. Al momento ci sono dei rumors perché il mercato è nella fase embrionale, di concreto non c'è nulla, c'è stata qualche chiacchierata con club di serie B, ma incontreremo la dirigenza per capire il da farsi. Speriamo di trovare la collocazione giusta per dare continuità al ragazzo ed esaltare le sue caratteristiche".