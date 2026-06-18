Gila-Napoli, la Lazio non apre e spunta club inglese sul difensore

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La Lazio si prepara a salutare un altro protagonista della propria rosa dopo l’ormai probabile addio di Ivan Provedel. Alessio Romagnoli è infatti sempre più vicino al trasferimento all’Al-Sadd: tra il club biancoceleste e la società qatariota restano da sistemare soltanto alcuni dettagli relativi ai bonus, con una distanza economica stimata intorno al milione di euro. Parallelamente continua a tenere banco la situazione legata a Mario Gila.

Gila resta una priorità per il Napoli

La posizione della Lazio, almeno al momento, non sembra lasciare spazio a interpretazioni: il difensore spagnolo viene considerato fuori dal mercato e al suo entourage sarebbe stata ribadita la volontà del club di non prendere in considerazione eventuali contropartite tecniche. Nonostante ciò, il Napoli resta vigile. Massimiliano Allegri avrebbe individuato in Gila uno dei principali obiettivi per rafforzare la difesa azzurra e potrebbe spingere la dirigenza a presentare una nuova offerta dopo il primo tentativo ritenuto insufficiente. Sullo sfondo resta anche l’interesse del Bournemouth, emerso nei colloqui riguardanti Mandas. La notizia è riportata da Il Messaggero.