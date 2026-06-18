Allegri aveva chiesto due giocatori al Milan e ora li sta trattando il Napoli

vedi letture

Il nuovo progetto del Napoli potrebbe assumere contorni molto simili a quelli immaginati in passato da Massimiliano Allegri per il suo possibile approdo al Milan della scorsa estate. Un’idea di squadra fondata su solidità difensiva, giocatori strutturati e profili già pronti per reggere pressioni e obiettivi importanti. In questo contesto si inseriscono alcune scelte di mercato che sembrano seguire una linea già tracciata: Allegri, infatti, avrebbe indicato a gennaio la necessità di rinforzare la difesa con un profilo tra Mario Gila e Federico Gatti, con una preferenza iniziale per il centrale attualmente alla Lazio e che tanto piace al Napoli. Lo fa sapere Nicolò Schira sul giornale.

Napoli tra continuità e modello Allegri: Gila, Gatti e il nome forte di Rabiot

Parallelamente, anche la mediana potrebbe essere modellata secondo criteri simili, con l’attenzione rivolta a profili di esperienza e leadership. In particolare, tra le opzioni valutate figura anche Adrien Rabiot, centrocampista già allenato da Allegri e considerato un possibile punto di riferimento per equilibrio e qualità. Milan permettendo, ovviamente.