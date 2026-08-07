Lukaku al passo d'addio, ma il Napoli otterrà solo il 60% dalla cessione

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La posizione di Romelu Lukaku è legata anche agli aspetti economici dell'operazione. L'attaccante belga è vincolato al Napoli da un contratto in scadenza nel 2027 e percepisce uno stipendio da 11 milioni di euro lordi a stagione, agevolato dai benefici del Decreto Crescita. Acquistato dal Chelsea nell'estate del 2024 per 30 milioni di euro, Lukaku porta con sé anche una particolare clausola concordata al momento del trasferimento.

Il club londinese, infatti, ha mantenuto il diritto a percepire il 40% dell'eventuale futura rivendita del centravanti. Di conseguenza, qualora il Napoli dovesse cederlo per una cifra pari a 10 milioni di euro, soltanto 6 milioni finirebbero effettivamente nelle casse della società guidata da Aurelio De Laurentiis, mentre la restante parte sarebbe destinata ai Blues in virtù degli accordi sottoscritti tra i due club.