Retroscena Dodo: il Napoli ci aveva pensato, poi nuova strategia

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Dodô era stato preso in considerazione dal Napoli durante la scorsa estate, quando il club azzurro era alla ricerca di un esterno. Il suo nome era emerso nei giorni in cui la società valutava anche le piste legate a Khalaili e Norton-Cuffy. Alla fine, però, il Napoli decise di percorrere un’altra strada, puntando su Costantino Favasuli (che ora sta giocando come sostituto di Politano alto a destra). Una scelta che portò a chiudere il capitolo Dodô, nonostante il gradimento per il brasiliano.

Ora Dodô è ai margini con la Fiorentina

A distanza di mesi, la situazione dell’esterno non è cambiata. Dodô è infatti in scadenza di contratto con la Fiorentina e, in questo momento, appare sempre più ai margini del progetto viola. Un contesto che potrebbe riaprire scenari di mercato e riportare il suo nome al centro dell’attenzione. Non per il Napoli, però, che in estate ha fatto altre scelte.